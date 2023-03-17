Календарь для постящихся в Татарстане в священный месяц Рамадан 2023

В промежуток между сухуром и ифтаром верующие будут воздерживаться от еды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рамадан — священный для мусульман месяц - в 2023 году начнется 23 марта. Одновременно с ним и строгий пост, который верующие будут соблюдать от рассвета до заката – воздерживаться от своих страстей, ограничивать себя в питье, еде и интимной близости. Праздник разговения Ураза-байрам состоится зразу после окончания поста – 21 апреля. С этого времени мусульманам разрешено есть все, чего они не могли позволить себе в пост. Приведенные ниже таблицы намазов, составленные с учетом географических особенностей, помогут ориентироваться постящимся. В промежуток между сухуром и ифтаром верующие будут воздерживаться от еды. Ранее мы сообщали, что в ДУМ Татарстана назвали предварительную дату республиканского ифтара, а также определили размер обязательных выплат для мусульман в Рамадан - нисаба, фитр-садаки и фидии.

Расписание поста в месяц Рамадан 2023 для городов Татарстана

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