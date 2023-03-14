В Татарстане определили размер обязательных выплат для мусульман в Рамадан

Фото: Духовное управление мусульман РТ

Сегодня, 14 марта, на пресс-конференции, посвященной проведению месяца Рамадан в Татарстане, были объявлены размеры обязательных выплат для мусульман: фитр-садаки, фидии и нисаба.

В 2023 году для закята определен нисаб в размере 454 тысяч рублей (по золоту). Для фитр-садака установлен нисаб в размере 41 тысячи рублей (по серебру). Размер фитр-садака определен в сумме 150 рублей в расчете по стоимости ячменя и 800 рублей по изюму. Для тех, кто не может держать пост по состоянию здоровья или по другой причине, установлена фидия в размере 350 рублей за каждый пропущенный день.

Напомним, что Священный месяц Рамадан наступит 22 марта с заходом солнца. В этом году его продолжительность составит 29 дней. Последний день поста — 20 апреля.

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