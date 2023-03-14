В ДУМ Татарстана назвали предварительную дату республиканского ифтара

Ожидается участие порядка 11 тысяч человек. Фото: ДУМ Татарстана

Одиннадцатый республиканский ифтар предварительно пройдет 14-15 апреля. Об этом на пресс-конференции, посвященной месяцу Рамадан, рассказал заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов.

Ожидается участие порядка 11 тысяч человек. Место проведения республиканского ифтара остается неизменным – МВЦ «Казань Экспо». Сейчас идет обсуждение мероприятия, поэтому более подробная информация будет объявлена позже.

Желающие стать волонтером республиканского ифтара уже сейчас могут записаться по телефону: 8 (843) 237-86-18.

В прошлом году в месяц Рамадан в мечетях Татарстана ифтары провели для 780 тысяч человек.

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