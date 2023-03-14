Аномально теплая погода подгоняет: Стало известно, когда в Казани начнется весеннее половодье

В зону подтопления может попасть 592 дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани начали готовиться к обильному таянию снега и льда еще с прошлой осени, но именно весной в плане стоит больше задач которые нужной выполнить вовремя, чтобы избежать подтопления домов. А тут еще и аномально теплая погода, которая, по словам мэра города Ильсура Метшина, только подгоняет все структуры усилить работу по подготовке к паводку.

Как сообщил градоначальник на еженедельном совещании в Исполкоме, начало весеннего половодья в Казани ожидается в третьей декаде марта. Возможно это раньше, чем, скажем, в прошлом году. Зато учитывая чередование плюсовой и минусовой температуры воздуха, даются прогнозы о том, что паводок пройдет для города благополучно. Тем не менее, ответственности с местных властей это не снимает никоим образом.

- Непосредственная ответственность лежит на главах районов и городском управлении гражданской защиты. В 2023 году районам выделено по 500 тысяч рублей, раньше этих возможностей у бюджета не было. Каждый свои критические точки знает, им и нужно уделить особое внимание. Но в целом каждый год стараемся сокращать перечень мест подтоплений, и это получается, – заявил Ильсур Метшин и поручил. – Главам администраций районов города оперативно реагировать на нужды поселков. Наиболее сложные участки – жилые массивы, индивидуальная жилищная застройка, там есть и одинокие пенсионеры. Работа для нас не новая, важно предотвращать моменты, которые могут быть, и оперативно реагировать на обращения.

Как, в свою очередь, отметил начальник городского управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов, на экстренный случай во время паводка на территории Казани уже организовано 15 пунктов временного размещения на 2 352 человека, а Департамент продовольствия и социального питания может одновременно накормить 300 человек. Кроме того, в каждом районе создаются мобильные бригады, которые укомплектованные насосами для откачки талой воды.

КТО В ЗОНЕ РИСКА

Пока точно рассчитать, как именно пройдет паводок в Казани, никто не может. Все зависит от интенсивности таяния снега, температуры воздуха и количества осадков. На данный момент, согласно официальным данным мэрии, в городе высота снежного покрова местами достигает одного метра, а глубина промерзания грунта варьируется от 62 до 100 сантиметров. Синоптики прогнозируют, что Казанка и Волга вскроются ото льда в первой декаде апреля, когда ночью и днем температура будет плюсовой.

Но что произойдет при резком потеплении? Прежде всего непростая ситуация с половодьем может возникнуть в тех жилых массивах Казани, через которые протекают такие малые реки, как Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река. В этом случае в зону подтопления попадут 592 дома, в которых проживают 1 620 человек, 359 из которых – дети до 14 лет, а 717 – люди старше 60 лет.

Эти дома с 1 марта начали обходить сотрудники городского управления гражданской защиты. Их жильцам раздали памятки о правилах поведения в период подтопления, рассказали, как обезопасить себя и свое жилье, а также посоветовали застраховать имущество.

Но, как оказалось, иногда и сами горожане виноваты в том, что их подтапливает каждую весну. Так, в жилых массивах Борисоглебское и Сухая река собственники домов нарушают правила благоустройства и «химичат» с отсыпкой водоотводных канав, которые проходят по их территории.

Что касается других зон риска подтопления, то в жилом массиве Дружба есть проблема отвода из-за высокого залегания грунтовых вод. Для ее решения нужно спроектировать новую систему водоотвода. Также подготовлена смета для проведения изыскательных работ по водоотведению талых и дождевых вод с улицы Камышлы. Капремонт с обеспечением водоотвода запланирован и на улице Центральная в жилом массиве Отары. Работы там проведут в 2023 году. Кроме того, сложная ситуация с паводком складывается и на берегу реки Нокса в жилых массивах Салмачи и Вишневка.

Карта с зонами риска подтопления во время весеннего паводка. Фото: мэрия Казани

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО

Как сообщил начальник городского управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов, в Казани еще осенью были ликвидированы запруды, убраны оттуда упавшие деревья и различный мусор.

- Благодаря поддержке мэра города снят вопрос подтопления 27 домов в «Волжской гавани», в которых проживают 75 человек, – сказал Тимурханов.

Также, по его словам, в прошлом году на плотине поселка Чебакса был отремонтирован гребень и водопереливные трубы, такие же работы прошли на гребне и откосах Южной дамбы. А на Нижне-Заречной дамбе на ДНС №6 заменили насос и дополнительно закупили новый для перекачки дренажных вод. На данный момент перед паводком на дрене №8 и приемном бассейне ДНС №6 рабочие занимаются очисткой от ила.

В то же время в 20 населенных пунктах углубили и очистили дренажные канавы, на улице Яшляр восстановили ливневку, очистили водопропускные трубы по улицам 33-ий Военный городок, Тульской (Магистральная канава №1), Владимира Кулагина (открытая дрена №3), отремонтировали оголовку водопропускных труб в поселке Чебакса.

Вместе с тем с улиц города продолжают вывозить снег. Прежде всего, его убирают с территории подземных пешеходных переходов. Идут работы по отводу талых вод у мостов через малые реки в казанских поселках – убирают кустарники и мусор.

Помимо всего этого, по словам Фердинанта Тимурханова, уже с 21 марта в городе организуют наблюдение на гидрологических постах. Так, например, два раза в день будет замеряться уровень воды в реках Нокса и Киндерка.

- Ранее обсудили очистку водостока от песка из протоки Булак в Волгу. Если весной уровень воды в протоке будет выше 52,2 метра, то вода пойдет в озеро Кабан, из-за чего может быть подтоплено 20 частных домов. Очистка водостока позволит воде переливаться в Волгу, а не в озеро. Планируется, что водосток очистит МУП «Водоканал», на это требуется 7 миллионов рублей. Вопрос с источником финансирования решается, – также отметил начальник городского управления гражданской защиты

Что же касается защиты Казани от выхода воды из Волги во время паводка, то ее обеспечивают 11 дамб, три берегоукрепления, две плотины и три закрытых коллектора.

Напомним, что, по данным МЧС Татарстана, процесс таяния льда уже наблюдается в верховьях малых рек. Во время прохождения весеннего паводка в республике есть вероятность подтопления дорог, мостов, а также отдельных населенных пунктов и микрорайонов. Поэтому глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение региональному Минтрансу сделать все для своевременной очистки от мусора водопропускных труб и пространств под мостами.

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