В Татарстане из-за оттепели закрываются ледовые переправы

Первая из переправ была закрыта еще 10 марта. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

К вечеру 10 марта из-за оттепели в Татарстане прекратила свою работу ледовая переправа через реку Кама в Мамадышском районе «Соколка - Новый Закамский». На очереди еще две переправы «Аракчино - Верхний Услон» и «Зеленодольск - Нижние Вязовые». Их закроют с 12.00 13 марта, сообщает МЧС Татарстана.

- Ледовые переправы прекращают работу в связи с тем, что на них из-за теплой погоды образуются колеи и частично разрушаются съезды для машин, - отметили в ведомстве.

Единственная ледовая переправа, которая пока доступна для автомобилистов – это «Покровское –Красный Ключ» на реке Кама в Елабужском районе республики.

Также в МЧС Татарстана предупреждают, что в верховьях малых рек начались процессы вскрытия льда. Наблюдается большое количество промоин, особенно это касается реки Казанка. Поэтому жителей республики призывают быть осторожными – из-за оттепели лед становится пористым и уже не выдерживает веса человека.

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