Говорил с братом о смерти: молодой квартирант погиб в результате взрыва в доме Набережных Челнов

В результате взрыва квартира получила серьезные повреждения

Накануне, 11 марта, около 22 часов в Набережных Челнах прогремел взрыв – эпицентром была квартира на 10-м этаже дома 38/15 на улице Раскольникова. Громкий хлопок слышали даже жители соседних микрорайонов. Взрывной волной в квартире выбило окна и кондиционер, в подъезде из строя вышли оба лифта, а в самом жилье было обнаружено тело 21-летнего парня.

Изначально в соцсетях начали распространять слухи, что причиной инцидента стал взрыв бытового газа, но их быстро пресекли сами жители – газа в их 17-этажном доме нет. Позже была озвучена другая версия – предполагается, что взрыв произошел после поджога мощной петарды.

Погибший снял квартиру посуточно

Как выяснила «КП-Казань», квартира, где произошел взрыв, сдавалась посуточно. В последние дни здесь жил молодой квартирант. Соседи на него не жаловались, хлопот жителям подъезда он не доставлял. В целом же парень жил в поселке Новый Тукаевского района, а работал в Набережных Челнах на заводе «ТЭМПО». Незадолго до трагедии он говорил о смерти со своим братом.

Молодой мужчина погиб на месте происшествия от полученных в результате взрыва травм.

Оба лифта в подъезде выведен из строя. Фото: пресс-служба мэрии г. Набережные Челны

Жильцов временно поселили в школе

После взрыва оперативно сработали власти Набережных Челнов. Часть жителей, а именно 80 человек, эвакуировали. На улице их ждали автобусы и горячий чай. Кого-то поселили в находящейся неподалеку школе. К утру специалисты успели обследовать пострадавший этаж и пришли к выводу, что опасности нет – жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Место трагедии посетил мэр города Наиль Магдеев. Он лично пообщался со строителями, которые уже начали восстановительные работы, а также с жителями пострадавших квартир. Последних он заверил, что город проведет восстановительный ремонт за счет собственных средств. Многим, к примеру, требуется замена входных дверей – они пострадали от сильной взрывной волны. Завтра, 13 марта, строители пообещали запустить один из лифтов. Для второго пришлось заказывать новые двери из Белоруссии, поэтому на его восстановление уйдет больше времени.

Всего в 17-этажном доме 160 квартир, в которых проживают более 170 человек.

Следком возбудил уголовное дело

На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его расследование находится на контроле в прокуратуре. Оперативники рассматривают разные версии случившегося.

Администрация города обещает восстановить пострадавшие квартиры. Фото: пресс-служба мэрии г. Набережные Челны

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