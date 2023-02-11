В Татарстане на пожаре в частном доме погибли два ребенка и один взрослый

По информации, которую получили пожарные, в доме проживали двое взрослых и четверо детей. Фото: МЧС Татарстана

В эту субботу, 11 февраля, в 7.15 поступила информация о том, что загорелся частный дом в селе Новое Шигалеево в Пестречинском районе. По прибытие на место пожарных жилое здание было охвачено пламенем по всей площади, в нем по полученным данным должны были проживать двое взрослых и четверо детей, сообщили в МЧС Татарстана.

- В 8.21 произведена ликвидация открытого горения. При осмотре сгоревших конструкций было обнаружено тело, предположительно, ребенка. После пожарные нашли еще двух погибших – мужчину и еще одного ребенка, - отметили в ведомстве.

От дома практически ничего не осталось. Фото: МЧС Татарстана

Также на пожаре пострадала женщина и двухлетний ребенок. Они надышались дымом. Их подозрением на переломы госпитализировали. В настоящий момент уточняется судьба четвертого ребенка.

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