Чиновница пробыла на должности главы ведомства почти два года. Фото: cap.ru

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина, чей сын-подросток угрожал одноклассникам расправой, решила уйти в отставку. В этом ее уже поддержал глава республики Олег Николаев. Он заявил, что уход чиновницы - большая потеря для команды местного правительства.

- Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье. Благодарю Кристину Андреевну за работу и желаю только успехов и всего самого доброго, - написал Николаев в своем telegram-канале.

Отметим, что на должности главы ведомства Майнина пробыла чуть меньше двух лет. Она возглавила министерство 1 февраля 2021 года.

- Хочу выразить слова благодарности всем, с кем мне посчастливилось работать в Чувашии. Это настоящие профессионалы своего дела, нацеленные на высокий результат. Чувашия - действительно космос, - заявила экс-министр.

«ЭТО МОЕ УПУЩЕНИЕ»

Ранее Майнина официально прокомментировала поступок своего сына-десятиклассника. По ее словам, мальчик вовсе не планировал совершать преступление. Более того - он действовал без злого умысла, уверяла министр.

- Готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание и это, конечно, мое упущение.

Мальчику, по словам матери, трудно дался переезд из Сыктывкара в Чебоксары. На данный момент он работает с психологами.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Напомним, сын Майниной не только заявил о грядущей расправе над одноклассниками, но также рассказал сверстникам, как умывался кровью, и показал, как ест сырое мясо. Когда об этом стало известно правоохранителям, в квартиру к семье наведались силовики. Они обнаружили и изъяли кружку и столовые приборы с нацистской символикой, а также одну из книг Эдуарда Лимонова.

- На текущий момент моя семья взаимодействует с правоохранительными органами. Я искренне надеюсь, что ситуация будет исчерпана. Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто, - заявляла после всего этого Кристина Майнина.

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