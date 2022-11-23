В Чебоксарах к подростку пришли с обысками после его угроз устроить в школе расправу над одноклассниками

Полиции о мальчике сообщили родители детей, которых он напугал своими угрозами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебоксарах переполох. Учащийся элитного образовательного учреждения города - гимназии №5, прислал в общий чат класса сообщения, в которых угрожал устроить расправу над одноклассниками и описывал, как умывался кровью, натекшей с куска сырого мяса. Совершить нападение школьник, исходя из его угроз, намеревался 25 ноября. Одноклассники после такого однозначного заявления рассказали о своих опасениях родителям. Взрослые, в свою очередь, тут же обратились в полицию.

Как сообщили КП-Казань в МВД Чувашии, полиция оперативно среагировала на эти сообщения. Правоохранители с обыском нагрянули в квартиру, где живет тот самый школьник. Оружия или чего-либо похожего на взрывчатку там не нашли. Зато у подростка обнаружили и изъяли кружку и столовые приборы с нацистской символикой, а также одну из книг Эдуарда Лимонова.

На данный момент силовики продолжают проверку по факту угроз о расправе над детьми в элитной гимназии Чебоксар, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что, по пока неподтвержденным данным, те самые угрозы исходили от сына одного из министров Чувашии. Эту информация в МВД Чувашии не подтверждают, но и не опровергают.

- В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства, способствовавшие беспокойству родителей, чьи дети учатся в гимназии № 5. Педагоги и психологи школы ведут разъяснительную работу с учащимися и родителями. Образовательный процесс идет в штатном режиме, в школе созданы безопасные условия для учебного процесса, - в свою очередь прокомментировала произошедшее уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова.

К этому времени стало известно, что речь идет все же сыне главы Минцифры Чувашии Кристины Майниной.

- Сообщения о том, что он планировал совершить преступление не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город - смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом, он хотел привлечь к себе внимание и это, конечно, мое упущение. Друзья, одноклассники, многие здесь знают его как доброго, отзывчивого парня. На текущий момент моя семья взаимодействует с правоохранительными органами. Психологи ведут разъяснительную работу. И я искренне надеюсь, что ситуация будет исчерпана. Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто. Берегите своих детей, они самые уязвимые в интернет-пространстве, одним необдуманным словом или поступком могут наломать дров, - прокомментировала ситуацию Кристина Майнина.

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