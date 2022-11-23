Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина прокомментировала историю с угрозами ее сына устроить в школе расправу: «Это было сделано без злого умысла»

Министр попросила всех отнестись с пониманием к произошедшему. Фото: digital.cap.ru

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина прокомментировала информацию о том, что ее сын-десятиклассник угрожал устроить самосуд над одноклассниками. По ее словам, мальчик вовсе не планировал совершать преступления. Более того - он действовал без злого умысла, уверяет чиновница.

- Готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание и это, конечно, мое упущение, - написала министр в своем telegram-канале.

Майнина отметила, что с подростками и без того бывает непросто, а тут сказался еще и переезд из Сыктывкара в Чебоксары.

- Серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город - смену места жительства он воспринял болезненно. Друзья, одноклассники, многие здесь знают моего сына как доброго, отзывчивого парня, - отметила министр.

Семья подростка сейчас взаимодействует с правоохранителями. Напомним, в квартире, где живет парень, были обнаружены и изъяты чашка и столовые приборы с нацисткой символикой и одна из книг Эдуарда Лимонова.

- На текущий момент моя семья взаимодействует с правоохранительными органами. Психологи ведут разъяснительную работу. Я искренне надеюсь, что ситуация будет исчерпана. Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто, - призналась чиновница.

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