Во главе банды стояло три человека, которые вовлекли подростков жестокую и беспощадную ОПГ.

ОПГ «Тяп-ляп» принято считать одной из первых преступных группировок в СССР. Бандиты держали жителей Казани в страхе, устраивали массовые драки и выполняли заказные убийства. Им долгое время удавалось оставаться безнаказанными.

Членов ОПГ осудили более 40 лет назад, однако преступления, совершенные группировкой, местные жители до сих пор вспоминают с содроганием. Про «Тяп-Ляп» собрались даже снять сериал, чтобы объяснить печально известный «казанский феномен». Рассказываем, что натворили «тяпляповцы» и какая расплата их ожидала.

Напомним, что сама группировка «Тяп-Ляп» возникла в Казани в 1970-е годы. Ее название произошло от завода «Теплоконтроль», около которого и проживала молодежь, вошедшая в состав ОПГ. Начиналось все с «качалки», где собирались местные подростки. Они росли и потихоньку зверели. Лидеры же ОПГ этим умело пользовались. Так для всеобщего устрашения они устраивали массовые выходы на улицы города, во время которых забивали насмерть всех, кого встретят. Аппетиты «тяпляповцев» росли как на дрожжах. Последовали грабежи и убийства.

Драка на дискотеке

Во главе «Тяп-ляпа» стояли три человека: Завдат Хантимиров по кличке «Джавда», Сергей Скрябин по кличке «Скряба» и Сергей Антипов по кличке «Антип». 8 февраля 1976 года они организовали нападение на ДК им. Урицкого. Там проходили дискотеки, с которых организаторы, по мнению лидеров группировки, получали хорошую прибыль. ОПГ «Тяп-Ляп» предложила свою «крышу», однако администрация клуба категорически отказалась. Тогда бандиты решили проучить их.

Члены группировки вооружились кусками арматуры и двинулись в сторону дискотеки. По дороге они громили телефонные будки, чтобы никто из прохожих не мог позвонить в «скорую помощь» и милицию. Добравшись до ДК им. Урицкого «тяпляповцы» заблокировали все входы и выходы, а затем ворвались на второй этаж, где проводилась дискотека. Они избивали и парней, и девушек, удары наносили без разбора. Некоторые из потерпевших, чтобы спастись, выпрыгивали из окон, но внизу их также поджидали отморозки с арматурой. Пострадали десятки невинных молодых людей, некоторые из них остались инвалидами.

Кого ОПГ «Тяп-ляп» пыталось убить дважды?

В сентябре 1977 года члены группировки попытались совершить одно из первых своих заказных убийств. «Тяпляповцы» поругались с приемщиком стеклотары по фамилии Гришин, который отказался делиться прибылью с ОПГ. В ответ на угрозы мужчина отправился с заявлением в милицию — это еще больше разозлило членов группировки.

Первое покушение на жизнь Гришина было совершенно, когда он, ни о чем не подозревая, ехал на своем автомобиле по улице Баумана (сейчас эта улица в центре Казани является полностью пешеходной). Один из членов группировки догнал машину на мотоцикле и выстрелил в дверь. Испуганный Гришин прибавил скорость и сумел скрыться от киллера.

После этого случая убийство приемщика стеклотары для верхушки «Тяп-Ляпа» стало делом принципа. Члены ОПГ подстерегли мужчину, когда тот около 8 утра выходил из подъезда своего дома. Один из злоумышленников выстрелил ему в спину из обреза. Гришин упал. Решив, что дело сделано, преступники сели на мотоциклы и уехали. Однако жизнь приемщику стеклотары спасли плащ и пиджак, сделанные из плотной кожи. После выписки из больницы Гришин спешно уволился и уехал из Казани.

Забивали насмерть любых встречных

Еще один эпизод из истории зверств ОПГ «Тяп-Ляп» - противостояние с непокорной Ново-татарской слободой. Чтобы переломить ситуацию себе на пользу, лидеры группировки решили провести массовый набег. Отметим, что к этому времени один из лидеров группировки Джавда уже имел судимость. Правда, в качестве наказание ему было избрано лишь условное лишение свободы, что только укрепило в нем чувство безнаказанности.

Так, в августе 1978 года члены «Тяп-ляпа» вооружились огнестрельным оружием, металлическими прутами и направились в сторону Ново-Татарской слободы. Джавда дал указание не жалеть никого: ни женщин, ни детей, ни стариков. Толпа прокатилась по всему району. Бандиты разделились на небольшие группы, разбежались по переулкам, оставляя за собой искалеченных людей, выбитые стекла и подожженные машины.

В этом ужасном набеге пострадали десятки человек, в том числе сотрудники милиции. Не обошлось и без погибших. После такой наглой выходки против ОПГ «Тяп-Ляп» приняли решительные меры, арестовав практически всех участников погрома.

Суд над членами ОПГ «Тяп-Ляп»

Вершить суд над членами ОПГ «Тяп-Ляп» из-за их многочисленности решили прямо в здании СИЗО. Для охраны привели целый взвод солдат внутренних войск с резиновыми дубинками и слезоточивым газом. Были серьезные опасения, что оставшиеся на свободе участники группировки могут пытаться отбить своих сообщников. В итоге реальные сроки лишения свободы получили 30 «тяпляповцев». Их признали виновными в бандитизме, грабежах, убийствах и покушениях на убийства.

Суд над членами ОПГ «Тяп-Ляп».

Что касается главарей, то Завдата Хантимирова (Джавда) суд приговорил к смертной казни через расстрел. Высшую меру наказания получили еще три члена ОПГ, остальным смертный приговор заменили заключением под стражу.

Лидеры группировки Скрябин и Антипов получили всего лишь по 15 лет лишения свободы, отсидели и вышли на свободу. Правоохранительные органы настоятельно рекомендовали уехать бандитам из Казани. Антипов, отлично понимая, что попытка вернуть былое могущество может стоить ему жизни, послушался. Скрябин же решил побороться за «место под солнцем». Ходили слухи, что он организовал объединение киллеров и предлагал свои услуги видным криминальным авторитетам, но долго он не продержался - в 1994 году его самого застрелили неподалеку от дома, где он жил.

Что после ОПГ «Тяп-Ляп»

Несмотря на разгром «тяпляповцев», полностью покончить с молодежной преступностью в Казани не получилось. Возник так называемый «казанский феномен». Образовались другие группировки. Постепенно география их криминальной деятельности распространилась далеко за пределы столицы Татарстана.

Так, в 90-е в республике и других регионах страны действовало несколько мощных казанских ОПГ: «Хади-Такташ», «Перваки» и «Жилка». К ним примкнули и «тяпляповцы», оставшиеся на свободе или вышедшие из колонии. Они занимались вымогательством, наркоторговлей, грабежами и заказными убийствами. Члены части этих группировок понесли наказание лишь в начале нулевых. Тогда их лидеров начали приговаривать к пожизненному лишению свободы.

Напомним, ранее «КП» рассказывала как живут лидер ОПГ «Хади Такташ» и другие пожизненно заключенные татарстанцы в тюрьме «Черный дельфин».

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