По факту издевательстве в детсаду Азнакаево возбуждено уголовное дело

В случившемся выявлены признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Фото: скриншот

После того, как в соцсетях и СМИ начали распространяться кадры издевательств над детьми в детсаду №6 в Азнакаево, Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки по данному факту.

Напомним, на кадрах видно, как воспитательницы бьют девочку и закрывают в коридоре мальчика. В процессе женщины говорят: «Плаксам здесь не место». На видео это засняла временная сотрудница детсада.

По данному факту организована прокурорская проверка. Свою проверку начали и внутри дошкольного учреждения. Воспитательниц уволили.

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