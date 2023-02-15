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Общество15 февраля 2023 9:15

В Казани курившую со школьницей учительницу отказываются восстанавливать на работе

Родители намерены обратиться по этому вопросу в профильное министерство
Роман ЕФРЕМОВ
Педагог мечтает вновь учить детей. Фото предоставлено родителями учеников

Педагог мечтает вновь учить детей. Фото предоставлено родителями учеников

Учительницу начальных классов, уволенную после курения со школьницей, отказываются восстанавливать на работе. Об этом «КП-Казань» рассказали родители ее бывших учеников.

- Нам дали понять, что ни при каких обстоятельствах нам не вернут ее. Сказали, можете уходить, писать куда угодно, жаловаться, но ее не возьму обратно, - сообщила мама одного из учеников.

При этом родители не хотят опускать руки. Она намерены добиваться возвращения учителя.

- Собрали подписи каждого из родителей, хотим в министерство обратиться, - пояснила жительница Казани.

«КП-Казань» обратилась в пресс-службу Минобрнауки РТ с просьбой прокомментировать ситуацию с уволенной учительницей, но там говорить что-либо по этому поводу наотрез отказались.

Сама педагог сейчас продолжает обучение, у нее сессия. Девушка очень надеется найти работу по специальности вновь, ведь учить детей – смысл ее жизни.

- Сейчас мне нужно найти школу, которая примет меня после всей этой истории, - сказала «КП-Казань» учитель.

Напомним, руководству казанской школы показали видео, на котором учитель начальных классов курит с одной из старшеклассниц. После этого была проведена проверка, а педагог уволен. Родители младшеклассников, которых обучала уволенная девушка, встали на ее защиту и потребовали вернуть ее в школу.

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