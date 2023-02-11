В МЧС Татарстана назвали причины пожара, в котором погибли трое детей и их отец

От дома осталась только печная труба. Фото: скриншот с видео

По факту пожара в Пестречинском районе, где погибли трое детей и их отец, было возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники прокуратуру. Надзорное ведомство проводит свою проверку ЧП. В свою очередь МЧС Татарстана назвала причины пожара, правда, пока только предварительные.

- По одной основной версии возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования, по второй – из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, - отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Максим Трущин.

Напомним, пожар в частном доме вспыхнул рано утром 11 февраля. К тому моменту как приехали пожарные он уже полыхал по всей площади. Огонь потушили, но здание сгорело дотла. На месте пожара были найдены тела трех девочек в возрасте от 5 до 12 лет, а также тело их 53-летнего отца. Мать детей спасал четвертого ребенка. Она схватила на руки двухлетнего малыша и выпрыгнула в окно. Их на «скорой» увезли в больницу с подозрением на переломы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram