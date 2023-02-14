Пострадавшая во время пожара в доме многодетной семьи уже самостоятельно ходит

Во время пожара погибли трое детей и один взрослый. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

35-летняя женщина, пострадавшая во время жуткого пожара в Петречинском районе, находится в стабильном состоянии. Об этом «КП-Казань» сообщили в РКБ.

- Пациентка находится в стабильном состоянии в отделении нейрохирургии №2, проходит послеоперационный курс реабилитационный терапии. Самостоятельно передвигается, - сообщили в медучреждении.

Напомним, трагедия произошла утром 11 февраля. В СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево сгорел частный дом. В результате пожара погиб 53-летний глава многодетной семьи, а также три его дочери в возрасте от 5 до 12 лет. Супруга погибшего вместе с младшим сыном успела выпрыгнуть из окна. Она была доставлена в РКБ с переломом позвонков. Ребенок поступил в ДРКБ в стабильном состоянии.

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