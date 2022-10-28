В Казани «маньяка на велосипеде» Игоря Птицина за серию нападений на девушек приговорили к пожизненному заключению

Тихому с виду мужчине удавалось оставаться неуловимым почти 12 лет Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В эту пятницу, 28 октября, Верховный суд Татарстана признал винновым «маньяка на велосипеде» Игоря Птицина в серии нападений на девушек в Казани. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, а также обязали его выплатить семьям трех жертв компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, Птицину назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

На оглашение вердикта пришли родственники убитых Птициным девушек. Они не могли сдержать слез. Ведь виновного в гибели их дочерей не могли поймать почти 12 лет.

Напомним, первое нападение произошло еще в 2009 году. В лесопосадке около улицы Тэцовская было обнаружено тело 30-летней женщины, ее изнасиловали. Тогда возбудили уголовное дело. Но никто не думал, что это только начало. В июле 2011 года недалеко от первого места нападения – на улице Воровского, нашли тело 16-летней девушки. Криминальная экспертиза показала, что ее также изнасиловали.

Спустя месяц после этого очередное убийство. Около озера Глубокое нашли тело 17-летней девушки. Ей нанесли около восьми ударов арматурным прутом. Отчего потерпевшая скончалась на месте преступления.

Стало понятно, что правоохранители здесь имеют дело с серийным преступником. Характер нападений говорил о том, что тут действовал один и тот же злоумышленник. В Казани к этому моменту все начали говорить о появлении маньяка, который нападает на женщин в лесопосадках.

Вскоре число жертв стало увеличиваться. К ним приписали выжившую 17-летнюю девушку. На нее также напали около озера Глубокое. Ее еле дышащую нашли завернутой в одеяло. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, из-за которой девушка на время впала в кому. Когда она очнулась, не смогла ничего рассказать, потому как потеряла память. Больше убийств и попыток к нему не было, зато были попытки к изнасилованию. Найти преступника не удавалось долгое время, даже несмотря на то, что на руках у следователей были образцы его ДНК. Злоумышленник оставил биологические следы на месте одного из нападений.

Совпадение по ДНК произошло марте 2021 года, когда у уже бывшего охранника местного предприятия 48-летнего Игоря Птицина взяли тест. Его заподозрили в похожем нападении на женщин. Он был спокоен – к этому-то преступлению он точно не был причастен. Но база данных показала, что он причастен к целой серии убийств и изнасилований. Мужчину задержали и поместили под стражу.

В ходе следствия удалось установить причину его неуловимости. Дело в том, что по лесопосадкам, где совершались нападения, Птицин перемещался на велосипеде. Он не оставлял следов на тропинке и позволял быстро, а, главное, незаметно скрыться с места преступления.

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