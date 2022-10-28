Прокурор Татарстана Илдус Нафиков запросил пожизненное для казанского «маньяка на велосипеде» Игоря Птицына

Глава надзорного ведомства республики выступает на суде в качестве гособвинителя. Фото: прокуратура Татарстана

В эту пятницу, 28 октября, в Верховном суде Татарстана приступили к прениям по громкому делу «маньяка на велосипеде» Игоря Птицына. Так, выступающий в роли гособвинителя прокурор республики Илдус Нафиков запросил для мужчины пожизненное лишение свободы.

- Кроме того, гособвинение также попросило назначить подсудимому принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания, - сообщает прокуратура Татарстана.

Выслушав все стороны, Верховный суд Татарстана в самое ближайшее время вынесет приговор по делу о серии нападений на девушек в Казани.

Напомним, данные нападения происходили в период с 2009 по 2017 годы. Утверждается, что злоумышленник делал это для совершения над жертвами секс-насилия. Одна молодая женщина и две девочки-подростка были убиты. Четверым потерпевшим удалось выжить, двоим из них был причинен тяжелый вред здоровью.

Орудовал злоумышленник в лесопосадках Авиастроительного района Казани и у озера Глубокое. Его искали почти 12 лет. И вновь помог тест на ДНК. В марте 2021 году Игорь Птицын сдал его, так как его заподозрили в другом похожем нападении на женщин. Он не волновался, к этому он был непричастен. Но его ДНК совпали с биологическими следами, обнаруженными по делу о серии нападения в лесопосадках. Птицына задержали, он во всем признался. Тогда и стало понятно, почему ему удавалось столько лет оставаться неуловимым. Дело в том, что он хорошо знал местность, где орудовал, часто катался там на велосипеде. Соседи думали: «Какой спортивный мужчина». А он использовал этот бесшумный двухколесный транспорт, чтобы быстро скрываться с места преступления по знакомым тропинкам. Велосипед не машина, потому следов никто и не находил.

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