Оглашение Послания состоялось в Государственном большом концертном зале им. Сайдашева. Фото: president.tatarstan.ru

20 октября в Государственном большом концертном зале им. Сайдашева с ежегодным посланием к Госсовету республики обратился глава Татарстана Рустам Минниханов. Основной темой стало внутреннее и внешнее положение Татарстана.

Главное из послания Рустама Минниханова 20 октября 2022

Про спецоперацию

Воссоединение с новыми субъектами России - историческое и долгожданное событие. Военнослужащие татарстанцы выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России, обеспечивают защиту суверенитета и граждан.

- Мы верим в нашу победу, - заявил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил необходимость адресно помогать семьям мобилизованных, поддерживать инициативы по оказанию гуманитарной помощи гражданам, призванным на службу.

Про распространение фейков

- Давление на Россию, введение санкций, провокационные вбросы требуют от нас адекватных мер реагирования, - заявил глава республики.

Рустам Минниханов призвал СМИ не допускать распространения недостоверной, ложной информации, и тиражировать правильные смыслы и достоверные факты.

2023 год - Год национальных культур и традиций

Глава Татарстана объявил 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций. Минниханов заявил о важности сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций народов, населяющих республику.

Не допускать разводов

В Татарстане живут пары, отметившие золотые и бриллиантовые свадьбы, многодетные семьи, приемные семьи, творческие и спортивные династии. Рустам Минниханов призвал широко транслировать традиционные семейные ценности, а также уделить особое внимание разводам, прежде всего в семьях с детьми.

- Зачастую такие решения принимаются спонтанно, на эмоциях. Важно на этапе досудебного урегулирования поддержать пары, которые испытывают кризис в отношениях, и оказать им максимальное содействие в сохранении семьи, - заявил глава республики.

Про экономику

К концу 2022 года ожидаемый валовой региональный продукт составит порядка 3,7 триллиона рублей, объем отгруженной продукции – около 4,4 триллиона рублей, объем строительных работ превысит 460 миллиардов рублей, инвестиции в основной капитал – 750 миллиардов рублей. Также Рустам Минниханов отметил важность сохранения занятости и не допустить роста безработицы.

Эффективность показали малые нефтяные компании. Их доля в добыче нефти в республике выросла с 3% до 20%. По результатам года в Татарстане планируется добыть порядка 36 миллионов тонн нефти.

В Татарстане успешно реализуется проект по развитию рынка газомоторного топлива, так в республике установлено 37 газовых заправок, 3 криоАЗС, в планах построить еще 9 заправок. Кроме того, в этом году запущено два завода по сжижению газа.

Про импортозамещение

Перед Казанским авиационным заводом поставлена задача серийного выпуска гражданских самолетов Ту-214 – до 20 самолетов в год. Казанский вертолетный завод планирует в 2023 году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат». Важно сохранить темпы производства по всем моделям – не менее 100 вертолетов в год.

Зеленодольский завод им. Горького должен обеспечить реновацию пассажирского флота. Для работы на водных маршрутах республики заказаны три новых судна: два «Метеора» и один А-21.

Про поставку вооружения и техники

Владимир Путин поставил задачу в короткие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники.

- Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в ее реализации и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства, - отметил глава Татарстана.

Про малый и средний бизнес

На долю малого и среднего бизнеса приходится более 41% рабочих мест республики. Рустам Минниханов призвал предпринимателей быстрее адаптироваться к новым реалиям и занимать ниши, освобождающиеся на рынке. Также он отметил необходимость продолжать работу по грантовой поддержке молодых предпринимателей и развивать институт самозанятых.

Про агропромышленный комплекс

Татарстан полностью обеспечивает население основными видами продукции и может поставлять их за пределы республики. В этом году в регионе собрали достойный урожай зерновых – более 5 миллионов тонн. Ожидаемый сбор сахарной свеклы составляет 1,8 миллиона тонн, масличных культур – 600 тысяч тонн, картофеля – 800 тысяч тонн, овощей – 260 тысяч тонн.

Рустам Минниханов поставил задачу выйти на лидирующие позиции по производству молока - 2 миллиона тонн, и мяса - 550 тысяч тонн.

Про IT-сферу

До конца 2022 года все государственные и муниципальные услуг будут доступны для татарстанцев в электронном виде. Планируют завершить цифровизацию в образовательных и медицинских учреждениях, запустить электронные сервисы ЖКХ.

Свою эффективность доказала система видеонаблюдения «Безопасный город», которая позволила снизить преступность и обеспечить правопорядок.

В рамках федеральной программы, высокоскоростной Интернет провели в 3,5 тысячах социальных объектах и 300 селах.

Предприятиям региона следует максимально перейти на отечественное программное обеспечение и оборудование. Так в Иннополисе построят завод по выпуску материнских плат - до 1 миллиона изделий в год, а учителям выдадут 24 тысячи ноутбуков.

Про здравоохранение

Глава Татарстана поблагодарил медработников за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса. Для реабилитации переболевших им в этом году в Казани открыли крупнейший лечебно-реабилитационный центр на базе Горбольницы №7.

В 2023 году планируются открыть современный перинатальный центр на базе родильного дома Горбольницы №7. Этот проект важен для безопасного материнства и рождения здоровых детей.

Про внутренний туризм

- Необходимо развивать загородный отдых, природный, экологический туризм, а также новые направления для привлечения туристов, в том числе в рамках туристических кластеров «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево», «Белые горы», «Волжская Булгария», и другие проекты. Отмечу, что приоритет – сделать природу доступной для людей без ущерба экосистеме, - заявил Рустам Минниханов.

Про образование

- Волнующим население вопросом остается безопасность в образовательных учреждениях. Недавняя трагедия в ижевской школе острой болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Все необходимые поручения по материально-техническому обеспечению и физической охране даны. Главам муниципальных образований следует держать данный вопрос на особом контроле, - распорядился Рустам Минниханов.

Про спорт

В 2022 году татарстанские спортсмены порадовали четырьмя олимпийскими медалями и достойно представили республику на первых в истории Играх Дружбы и Всероссийской Спартакиаде. На них они завоевали 19 золотых медалей. Все рекорды побила татарстанская мужская команда «Динамо – Ак Барс», 20-й раз ставшая чемпионом России по хоккею на траве.

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