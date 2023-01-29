Место прощания с Маратом Садыковым изменили из-за большого количества желающих проститься

Прощание состоится 30 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за большого количества желающих проститься с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым, церемонию прощания проведут в другом месте.

Прощание с министром пройдет в Международном информационном центре Поволжского института туризма и спорта, здание №35. Церемония начнется 30 января в 8.00, гражданская панихида состоится в 10.00.

Напомним, утром 29 января в возрасте 53 лет скончался глава Минздрава Татарстана Марат Садыков. Большую часть своей жизни он посвятил медицине и развитию здравоохранения республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram