У Рината Садыкова внушительный список как региональных, так и федеральных наград. Фото: пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана

В среду, 11 января, на должность министра по делам молодежи Татарстана назначили 36-летнего Рината Садыкова. Последние дни он исполнял обязанности главы ведомства, которым ранее был Тимур Сулейманов.

Рассказываем, что известно о новом министре Ринате Садыкове.

Образование Рината Садыкова

Ринат Садыков родился 18 марта в 1986 году в Казани. В 2008 году он получил образование в ТГГПУ по направлению физика и информатика, а после - прошел подготовку управленческих кадров для организации народного хозяйства в КФУ.

В 2015 году он стажировался в Японии, а в 2021 году Ринат Садыков окончил курс по программе "Мастер делового администрирования" в РАНХиГС. Кроме того, новый министр владеет английским языком.

Должности Рината Садыкова

С 2008 по 2009 год Ринат Садыков руководил центром студенческих трудовых отрядов Казани. В это же время он работал в городском молодежном центре имени Гайдара.

До 2018 года Садыков занимал пост начальника республиканского центра студенческих трудовых отрядов. Перед вступлением на должность министра по делам молодежи Татарстана, он более года являлся первым замруководителя ведомства.

Награды Рината Садыкова

У Рината Садыкова внушительный список как региональных, так и федеральных наград. Так, он имеет благодарственные письма от министерства по делам молодежи, министерства труда и министерства строительства Татарстана, Кабмина республики и мэра Казани за вклад в молодежную политику города.

Он также имеет почетные знаки «За заслуги в реализации государственной молодежной политики Татарстана» и «За вклад в развитие студенческих отрядов в России». Садыков является лауреатом премии по поддержки талантливой молодежи по указу Президента России;

Кроме того, Ринат Садыков участвовал в подготовке и проведении Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани. За это он получил награды от мэра столицы Татарстана, Президента России и министерства по делам молодежи республики.

Его также награждали за помощь в организации и проведении XXVI Чемпионата мира по водным видам спорта и Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

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