С 1996 по 2013 годы будущий чиновник работал на руководящих должностях в структурах металлургического комплекса России. Фото: правительство Марий Эл

По итогам выборов 11 сентября 2022 года новым главой Марий Эл стал Юрий Зайцев. Знающие его люди, говорят о нем, как о крепком, где-то жестком руководителе, способным тем не менее принимать компромиссные решения. «Комсомолка» выяснила, что еще известно о новом главе Марий Эл Юрии Зайцева.

БИОГРАФИЯ ЮРИЯ ЗАЙЦЕВА

Юрий Зайцев родился 16 декабря 1970 года в городе Монино в Московской области. После школы он поступил в Военный Университет Минобороны России (Военный Краснознаменный институт МО СССР) по специальности «Иностранный язык» с квалификацией «Переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области». Отчасти благодаря этому сейчас он свободно владеет французским и итальянским языками. Однако Зайцев не только полиглот, но и кандидат экономических наук.

А еще он - человек из бизнеса. С 1996 по 2013 годы будущий чиновник работал на руководящих должностях в структурах металлургического комплекса страны (ТПК «Металлинвестсервис», ООО «Амурское», «Метгрупп»). В 2014 году за полгода поднялся с должности советника до должности первого заместителя гендиректора «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (сейчас это - «Россети Северный Кавказ»), а последующие пять лет и вовсе возглавлял предприятие.

В 2019 году Зайцев стал Председателем Правительства Калмыкии. Эту должность он занимал до тех пор, пока глава Марий Эл Александр Евстифеев не подал в отставку. На место врио руководителя республики Президент России Владимир Путин назначил именно Зайцева.

НАГРАДЫ ЮРИЯ ЗАЙЦЕВА

У нового главы Марий Эл внушительный список наград:

Почётная грамота Республики Калмыкия (2020 г.);

Благодарность Главы Республики Калмыкия (2019 г.);

Благодарность Президента России Владимир Путина (2018 г.);

Почетная Грамота Народного Собрания Республики Дагестан (2018 г.);

Благодарственное письмо Администрации Президента России (2015, 2016 г.);

Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания России (2015 г.);

Благодарность Министерства энергетики России (2017 г.);

Благодарность ПАО «Россети» (2016, 2017 г.);

Орден «За заслуги» (2015 г.);

Медаль «За отличие в военной службе 3 степени»;

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2015 г.);

Медаль МЧС России «XXV лет МЧС России» (2016 г.);

Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2015 г.);

Почетная грамота Республики Дагестан (2016, 2018 г.);

Медаль «Почетный гражданин города Дербента» (2016 г.);

Почетная грамота РСО-Алания (2015 г.);

Почетная грамота Кабардино-Балкарской Республики (2015 г.);

Почетная грамота Карачаево-Черкесской Республики (2015 г.).

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЮРИЯ ЗАЙЦЕВА

Что касается личной жизни, то новый глава Марий Эл Юрий Зайцев женат и воспитывает сына.

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