Глава Татарстана Рустам Минниханов получил указ Путина о частичной мобилизации, задача будет выполнена в намеченный срок

Глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

Стало известно, что указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации населения принял и глава Татарстана Рустам Минниханов. Все поставленные документом задачи будут выполнены республикой в намеченный сроки, сообщает руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

- Всем службам уже даны соответствующие поручения для организации работы, - цитирует ее «Татар-информ».

Напомним, о поддержке принятого главой государства касающегося частичной мобилизации в стране также заявили глава Чувашии Олег Николаев и недавно избранный на пост главы Марий Эл Юрий Зайцев.

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