Власти Казани опровергли информацию о раздаче повесток у метро в Авиастроительном районе

Ловить кого попало на улице – потеря времени, говорят в местном Исполкоме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя пару часов после объявления в России частичной мобилизации, в соцсетях стали появляться фейковые новости на эту тему. Так, например, сообщалось, что на улицах Авиастроительного района Казани молодых людей ловят для того, чтобы вручить им повестки. В мэрии города эту информацию опровергли.

- Идет частичная мобилизация: тот, кого призывают, должен отвечать целому ряду критериев (в запасе, имел боевой опыт и так далее). Ловить кого попало на улице – потеря времени, - говорят власти столицы Татарстана.

Кадры, которые начали распространяться в казанских группах в соцсетях, публикуются также в группах других городов, добавляют в Исполкоме.

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