Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 6:35

Власти Казани опровергли информацию о раздаче повесток у метро в Авиастроительном районе

Кадры, которые начали распространяться в соцсетях, в мэрии называют фейками
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ловить кого попало на улице – потеря времени, говорят в местном Исполкоме.

Ловить кого попало на улице – потеря времени, говорят в местном Исполкоме.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя пару часов после объявления в России частичной мобилизации, в соцсетях стали появляться фейковые новости на эту тему. Так, например, сообщалось, что на улицах Авиастроительного района Казани молодых людей ловят для того, чтобы вручить им повестки. В мэрии города эту информацию опровергли.

- Идет частичная мобилизация: тот, кого призывают, должен отвечать целому ряду критериев (в запасе, имел боевой опыт и так далее). Ловить кого попало на улице – потеря времени, - говорят власти столицы Татарстана.

Кадры, которые начали распространяться в казанских группах в соцсетях, публикуются также в группах других городов, добавляют в Исполкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Татарстана Рустам Минниханов получил указ Путина о частичной мобилизации, задача будет выполнена в намеченный срок

Соответствующим службам республики уже даны поручения (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram