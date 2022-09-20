Разоблаченного на шоу «Пусть говорят» насильника падчериц-подростков из Татарстана приговорили к 18 годам колонии

Мужчина насиловал девочек в течение восьми лет. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

История, которая была предана огласке в 2020 году на шоу «Пусть говорят», завершилась только сейчас, причем суровым приговором суда. Так, 44-летнего жителя села Осиново Зеленодольского района признали виновным в изнасиловании падчериц-подростков, истязании, в том числе и детей, уничтожении документов и повреждении чужого имущества.

- Мужчина не признался в совершенных преступлениях Он был приговорен к 18 годам колони общего режима с последующим ограничением свободы на два года. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в эфире «Первого канала» уже повзрослевшие две сестры во всеуслышание заявили, что отчим приставал к ним в подростковом возрасте, а также измывался над ними. Поручение проверить эту информацию своим подчиненным дал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. В этот же день следственный комитет республики возбудил в отношении отчима уголовное дело.

В итоге было доказано, что с 2012 по 2020 года в селе Осиново мужчина дома постоянно избивал и насиловал не только двух падчериц, но и родную дочь. Чтобы девочки никуда не делись от него, злоумышленник уничтожил их паспорта, а также мобильный телефон.

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