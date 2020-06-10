2020-06-10T20:00:02+03:00
Происшествия

В Татарстане на отчима завели уголовное дело по факту изнасилования падчериц

Его также обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Зеленодольского района. Мужчину обвиняют в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении своих падчериц 1998 и 2000 годов рождения.

Во версии следствия, в 2012-2020 годах он, угрожая девочкам расправой, насиловал их и совершал в отношении их насильственные действия сексуального характера.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Напомним, ранее сестры сами рассказали о том ужасе, с которым столкнулись. После того, того, как история попала в соцсети прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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