В Татарстане на отчима завели уголовное дело по факту изнасилования падчериц

СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Зеленодольского района. Мужчину обвиняют в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении своих падчериц 1998 и 2000 годов рождения.

Во версии следствия, в 2012-2020 годах он, угрожая девочкам расправой, насиловал их и совершал в отношении их насильственные действия сексуального характера.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Напомним, ранее сестры сами рассказали о том ужасе, с которым столкнулись. После того, того, как история попала в соцсети прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить эту информацию.