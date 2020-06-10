2020-06-10T16:18:45+03:00
Общество

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить информацию об изнасиловании отчимом своей падчерицы

Сестры из Зеленодольского района стали участниками шоу на одном из федеральных телеканалов и до его выхода в московском эфире откровения девушек попали в соцсети
Олег ЛУГОВОЙ
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По информации озвученной девушкой, следует, что отчим надругался над ней, когда она была еще подростком.По информации озвученной девушкой, следует, что отчим надругался над ней, когда она была еще подростком.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Еще до выхода в московском эфире шоу одного из федеральных телеканалов его запись попала в соцсети. Во время их мониторинга сотрудники прокуратуры Татарстана увидели эту видеозапись.

Так, из откровений двух сестер из поселка Осиново Зеленодольского района следует, что одну из них отчим изнасиловал в подростковом возрасте. Также во время шоу в студии звучали утверждения, что мужчина не только приставал к падчерицам, но измывался над ними.

- Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова инициировала проверку сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, - сообщили в надзорном ведомстве республики.

К слову, эфир шоу изначально был посвящен изнасилованию одной из сестер двумя парнями, которых уже осудили на довольно длительные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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