Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить информацию об изнасиловании отчимом своей падчерицы
Еще до выхода в московском эфире шоу одного из федеральных телеканалов его запись попала в соцсети. Во время их мониторинга сотрудники прокуратуры Татарстана увидели эту видеозапись.
Так, из откровений двух сестер из поселка Осиново Зеленодольского района следует, что одну из них отчим изнасиловал в подростковом возрасте. Также во время шоу в студии звучали утверждения, что мужчина не только приставал к падчерицам, но измывался над ними.
- Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова инициировала проверку сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, - сообщили в надзорном ведомстве республики.
К слову, эфир шоу изначально был посвящен изнасилованию одной из сестер двумя парнями, которых уже осудили на довольно длительные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU