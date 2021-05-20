Ударился головой об асфальт: В центре Казани парень на электросамокате врезался в бордюр

Молодой человек на большой скорости не справился с управлением и врезался в бордюр. После столкновения он упал на тротуар и рассек лоб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением жаркой погоды улицы Казани буквально заполонили люди на электросамокатах. Причем, передвигаются они не всегда аккуратно. Уже были случаи аварий, когда люди на самокатах выезжали на проезжую часть.

Очередной инцидент произошел накануне на улице Баумана. Вообще-то улица пешеходная и казанцев и гостей города неоднократно просили не ездить там на самокатах и велосипедах. Впрочем, не все готовы отказаться от средств передвижения - так быстрее же.

Вот и парень решил разогнаться на пешеходной дороге. Вот только не рассчитал свои силы. Он не справился с управлением, врезался в бордюр и неудачно упал - прямо лбом на асфальт.

Как сообщили очевидцы инцидента, к пострадавшему быстро подбежали сотрудники Росгвардии, которые находились неподалеку. Росгвардейцы сработали оперативно - воспользовались индивидуальными перевязочными пакетами, которые были у них при себе, затем вызвали скорую помощь для пострадавшего.

- Позже стало известно, что за молодым человеком следовала его супруга, которая добралась до места инцидента во время оказания ее мужу доврачебной помощи. Мужчина заверил росгвардейцев в хорошем самочувствии, поэтому пара не стала дожидаться приезда бригады скорой, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по РТ.

Это уже не первый случай инцидента на электросамокатах в Татарстане. Напомним, ранее произошла смертельная авария в Набережных Челнах, где погибла молодая девушка, управлявшая данным транспортным средством. После случившегося глава ГИБДД Ленар Габдурахманов заявил, что скорость электросамокатов надо ограничить до 10 км/ч.