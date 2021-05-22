Била ногами, пока девочка плакала: в Казани мать издевалась над дочерью на глазах у прохожих

Полицейские выясняют, почему женщина начала пинать ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки людей, оказавшиеся накануне около дома № 38 в Казани, стали свидетелями жуткой картины. Прямо на их глазах мать несколько раз пнула малолетнюю дочь ногами. Девочка пыталась подойти к женщине, которая стояла у подъезда, но та постоянно отталкивала ребенка.

Поведение женщины сняли на видео и выложили в интернет. За считанные часы запись, сделанная одним из очевидцев, набрала сотни просмотров и комментариев.

"Как можно на своего ребёнка поднять руку или ногу, ты для чего её под сердцем носила? Чтоб бить?".

"Бедный ребенок! В чем она провинилась?"

"Очень жаль, что малыши беззащитны. Ведь родители, это те за которыми они должны быть, как за горой".

Кроме того, казанцы в комментариях призывают лишить женщину родительских прав, чтобы ситуация не могла повториться в дальнейшем.

Видеозаписью заинтересовались в полиции. Место жительства женщины удалось установить быстро. Ее уже задержали и отвезли в отделение полиции для дачи показаний. Известно, что во время беседы в отделении женщина раскаялась и расплакалась.

Кроме того, видеозапись с избиением ребенка изучают в прокуратуре Татарстана. В ведомстве уже начали проверку по факту произошедшего.

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