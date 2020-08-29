Била руками и ногами, толкала и дергала за волосы: В Казани мать жестоко избила ребенка в подъезде

Женщина несколько раз толкала ребенка, он падал на пол и плакал. Фото: скриншот с видео

Шокирующее видео появилось в казанских пабликах в соцсетях. На записи, сделанной камерой наблюдения в одной из многоэтажек на улице Фикрята Табеева в столице Татарстана запечатлели, как женщина жестко избивает ребенка.

На видео отчетливо видно, как женщина пинает ребенка, дергает его за волосы, бросает на пол. Ребенок пытается уклониться от ударов, но силы были не равны.

Личность женщины пока неизвестна. Жильцы дома лишь несколько раз видели ее. Все, что известно, – она приезжает в Казань из Чистополя.

Жители Казани, увидев видео в соцсетях, начали осуждать женщину за ее поступок и требовали для нее серьезного наказания, вплоть до ареста и лишения родительских прав. Были и те, кто предлагал устроить самосуд.

- Нет привычки поднимать руку на женщину, но через телефон уже готов был залезть и леща дать этой горе матери, - написал один из пользователей интернета в соцсетях.

- Как можно бить собственного ребенка. Ни капли жалости видимо нет. Бог им судья, - прокомментировала видео в соцсетях жительница Казани.

- Что за мать? 2 минуты бьёт своего ребёнка!!! Ни своего, ни чужого, никакого ребёнка нельзя бить. Жестокость рождает жестокость! - написала девушка в комментариях.

Некоторые пользователи интернета признались, что не смогли досмотреть видео до конца. Впрочем, были и те, кто поддержал женщину.

- Значит есть за что! Часто дети хоть сто раз скажешь по хорошему и не понимают и снова расстраивают родителей! Вот и довёл!

- Прежде чем осуждать, заимейте своих и побольше. А по факту нашим детям нужен кнут и пряник, иначе с этими спиногрызами помрёшь загодя.

На появившееся видео обратили внимание в прокуратуре Татарстана. Надзорный орган Советского района Казани начал проверку по данному факту.

- Предмет проверки - надлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время семья установлена, обстоятельства инцидента выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали начало проверки в пресс-службе прокуратуры Татарстана.