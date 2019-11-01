"Накинулась с кулаками на беременную девушку, била по голове": Женщина устроила переполох в троллейбусе

Поездка в городском троллейбусе чуть не завершилась для беременной жительницы Ульяновска серьезными последствиями. Прямо в салоне общественного транспорта на нее набросилась незнакомая женщина. При этом, нашлись люди, которые заметили, что нападение на беременную девушку стало не единственным странным поступком женщины.

- Эта женщина нападает на людей в новом городе. Сегодня в 11.00, села на Ливанова, в троллейбус номер 1. Проезд не оплатила, и подозрительно на всех смотрела. Тех, кто на неё смотрел - обзывала матом, в основном женщин. Накинулась с кулаками на беременную девушку, била по голове. Потом убежала и села в угол молча. Вышла на чарке и переходила дорогу туда и обратно, не понимая где находится видимо. Набросилась на женщину на остановке. Потом обратно перешла дорогу и так ходила минут 20. Вижу её уже не в первый раз. До этого не нападала, - написала жительница Ульяновска в соцсетях.

Поведение женщины начали обсуждать в соцсетях. Многие пользователи интернета считали ее поведение неадекватным.

"Дура дурой, но соображает, что на мужиков не стоит лезть, что башку свернут. Вот на женщин и на детей только кидается".

"Опасно у вас, однако. Либо на остановке с ног собьют, либо в троллейбусе по голове настучат".

"То, что человек болен, это факт. Над больными людьми смеяться нельзя. Но и рядом находиться боязненно".

"Её срочно нужно отправить в "радостный" дом (Карамзина), а если пырнет кого-то ножом, или набросится на ребенка, потом ребенок заикаться будет всю жизнь".

"Мне таксист про неё рассказывал! Надо от неё держатся подальше. Сколько, говорит, стёкол она в траликах перебила. Полицию вызывали, а толку нет, у неё жёлтая карточка. Может, говорит, к ребёнку маленькому подойти, ударить и отбежать. Катается по Новому городу и Верхней".

В целом жителям Ульяновска советуют быть осторожнее и не попадаться на глаза неадекватным людям.