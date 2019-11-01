2019-11-01T17:47:58+03:00
Общество

"Накинулась с кулаками на беременную девушку, била по голове": Женщина устроила переполох в троллейбусе

Кроме того, по словам очевидцев, жительница Ульяновска не оплатила проезд и материлась на пассажиров
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
По словам местных жителей, женщина часто устраивала конфликты в общественном транспорте и раньше.По словам местных жителей, женщина часто устраивала конфликты в общественном транспорте и раньше.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Поездка в городском троллейбусе чуть не завершилась для беременной жительницы Ульяновска серьезными последствиями. Прямо в салоне общественного транспорта на нее набросилась незнакомая женщина. При этом, нашлись люди, которые заметили, что нападение на беременную девушку стало не единственным странным поступком женщины.

- Эта женщина нападает на людей в новом городе. Сегодня в 11.00, села на Ливанова, в троллейбус номер 1. Проезд не оплатила, и подозрительно на всех смотрела. Тех, кто на неё смотрел - обзывала матом, в основном женщин. Накинулась с кулаками на беременную девушку, била по голове. Потом убежала и села в угол молча. Вышла на чарке и переходила дорогу туда и обратно, не понимая где находится видимо. Набросилась на женщину на остановке. Потом обратно перешла дорогу и так ходила минут 20. Вижу её уже не в первый раз. До этого не нападала, - написала жительница Ульяновска в соцсетях.

Поведение женщины начали обсуждать в соцсетях. Многие пользователи интернета считали ее поведение неадекватным.

"Дура дурой, но соображает, что на мужиков не стоит лезть, что башку свернут. Вот на женщин и на детей только кидается".

"Опасно у вас, однако. Либо на остановке с ног собьют, либо в троллейбусе по голове настучат".

"То, что человек болен, это факт. Над больными людьми смеяться нельзя. Но и рядом находиться боязненно".

"Её срочно нужно отправить в "радостный" дом (Карамзина), а если пырнет кого-то ножом, или набросится на ребенка, потом ребенок заикаться будет всю жизнь".

"Мне таксист про неё рассказывал! Надо от неё держатся подальше. Сколько, говорит, стёкол она в траликах перебила. Полицию вызывали, а толку нет, у неё жёлтая карточка. Может, говорит, к ребёнку маленькому подойти, ударить и отбежать. Катается по Новому городу и Верхней".

В целом жителям Ульяновска советуют быть осторожнее и не попадаться на глаза неадекватным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Новости 24
В Альметьевске подрядная организация пыталась зарыть мусор под землей
Мэрия Йошкар-Олы поинтересовалась у горожан, нужен ли им открытый каток
В Татарстане стройфирма чинила крышу и намусорила на 100 тысяч рублей
Антимонопольщики Татарстана «шьют» дело об уклонении Исполкома Казани от госзакупок на отлов бездомных животных
За 9 месяцев 2019 года полицейскими Татарстана было изъято более полтонны наркотиков
В Набережных Челнах у остановки «Автостанция» открылся подземный переход за 84,9 миллиона рублей
Казанская ОПГ «Хади Такташ» попала в ТОП-5 самых богатых и свирепых банд 90-х
Правила покупок в интернете, или как не попасть на крючок мошенникам
В Верховном суде Татарстана вынесли приговор экс-полицейскому, зарубившему топором пенсионеров
Юго-западные воздушные потоки принесут в Татарстан потепление