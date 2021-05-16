"Рубин" завершил сезон ничьей с "Ротором", остался четвертым и пробился в еврокубки

Фото: ФК "Рубин".

Футбольный сезон в российской Премьер-Лиге практически завершен. Все матчи 30 тура были намечены на одно время, но из-за жары начало матча между "Уфой" и "Арсеналом" перенесли на более позднее время.

Интриг перед последним туром было предостаточно. Тут и борьба за еврокубки, и за сохранение места в элите. "Рубин" в заключительном туре принимал "Ротор". Казанцы стремились в Лигу Конференций, а волгоградцы мечтали сохранить прописку в элитном дивизионе.

Нули на табло в этом матче держались почти до самой концовке. За 15 минут до окончания матча Старфельт зачем-то сыграл рукой в штрафной. Стопроцентный пенальти. Фламарион с точки переиграл Дюпина.

Этот результат устраивал "Ротор", да и "Рубин" в случае поражения сохранял шансы на Лигу Конференций. Однако завершать сезон поражением казанцы не хотели. В итоге уже в компенсированное время подопечные Слуцкого заработали пенальти. Деспотович был точен. В итоге ничья 1:1.

Благодаря этому результату "Рубин" набрал 53 очка и сохранил 4 место. Казанцы летом стартуют в Лиге Конференций.