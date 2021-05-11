Восемь детей находятся в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» публикует список пострадавших при стрельбе в школе №175 города Казани. Он составлен исходя из данных Минпросвещения России

Гиматов К., 7 лет — состояние средней тяжести.

Шарафутдинова А., 8 лет — состояние средней тяжести.

Шигапов А., 9 лет — тяжёлое состояние.

Акзамова Р., 9 лет – состояние средней тяжести.

Ибрагимова А., 9 лет — состояние средней тяжести.

Хайруллин А., 9 лет — тяжёлое состояние.

Исраилов Р., 10 лет — состояние средней тяжести.

Орлова С., 13 лет — состояние средней тяжести.

Зуева Д., 13 лет — тяжёлое состояние.

Ибрагимов К., 14 лет —тяжёлое состояние.

Киямова Л., 14 лет – тяжёлое состояние.

Сунгатуллин И., 14 лет —состояние средней тяжести.

Зиангариев Т., 14 лет —тяжёлое состояние.

Сагдеев К., 14 лет — состояние средней тяжести.

Хасанов К., 14 лет — тяжёлое состояние.

Бикмуллин А., 15 лет — состояние средней тяжести.

Гумерова А., 15 лет — тяжёлое состояние.

Садыкова А., 19 лет — состояние средней тяжести.

Галиуллина Д., 50 лет — состояние средней тяжести.

Мустафин М., 62 года — состояние средней тяжести.

Ибрагимов А., (возраст уточняется) — состояние средней тяжести.

Напомним, по официальным данным на момент создания материала, в результате стрельбы в школе №175 Казани погибли девять человек – две учительницы и семь детей. ЧП произошло утром 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу с ружьем и открыл там стрельбу. Также в здании произошел взрыв. На его пути встал 62-летний вахтер. Мужчина не пускал молодого человека внутрь и получил ранение. Также в коридорах Ильназ убил и смертельно ранил двух учительниц. Пока он поднимался на третий этаж, остальные педагоги закрывались с детьми в классах. Некоторые спасались, выпрыгивая из окон. Стрелка в итоге задержали.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.