Восемь детей находятся в тяжелом состоянии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Комсомолка» публикует список пострадавших при стрельбе в школе №175 города Казани. Он составлен исходя из данных Минпросвещения России
Гиматов К., 7 лет — состояние средней тяжести.
Шарафутдинова А., 8 лет — состояние средней тяжести.
Шигапов А., 9 лет — тяжёлое состояние.
Акзамова Р., 9 лет – состояние средней тяжести.
Ибрагимова А., 9 лет — состояние средней тяжести.
Хайруллин А., 9 лет — тяжёлое состояние.
Исраилов Р., 10 лет — состояние средней тяжести.
Орлова С., 13 лет — состояние средней тяжести.
Зуева Д., 13 лет — тяжёлое состояние.
Ибрагимов К., 14 лет —тяжёлое состояние.
Киямова Л., 14 лет – тяжёлое состояние.
Сунгатуллин И., 14 лет —состояние средней тяжести.
Зиангариев Т., 14 лет —тяжёлое состояние.
Сагдеев К., 14 лет — состояние средней тяжести.
Хасанов К., 14 лет — тяжёлое состояние.
Бикмуллин А., 15 лет — состояние средней тяжести.
Гумерова А., 15 лет — тяжёлое состояние.
Садыкова А., 19 лет — состояние средней тяжести.
Галиуллина Д., 50 лет — состояние средней тяжести.
Мустафин М., 62 года — состояние средней тяжести.
Ибрагимов А., (возраст уточняется) — состояние средней тяжести.
Напомним, по официальным данным на момент создания материала, в результате стрельбы в школе №175 Казани погибли девять человек – две учительницы и семь детей. ЧП произошло утром 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу с ружьем и открыл там стрельбу. Также в здании произошел взрыв. На его пути встал 62-летний вахтер. Мужчина не пускал молодого человека внутрь и получил ранение. Также в коридорах Ильназ убил и смертельно ранил двух учительниц. Пока он поднимался на третий этаж, остальные педагоги закрывались с детьми в классах. Некоторые спасались, выпрыгивая из окон. Стрелка в итоге задержали.
«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.