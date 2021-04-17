"Вакцинироваться нужно всем": президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку от коронавируса

После прививки Рустам Минниханов чувствует себя хорошо. Фото: пресс-служба президента РТ.
Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против коронавируса. Об этом он сообщил сегодня на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.
Рустам Минниханов отметил, что в республике сохраняется стабильно напряженная ситуация по Covid-19.
- Темпы роста у нас 0,16%, но вирус никуда не делся. В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может, - заявил руководитель республики.
Президент Татарстана обратил внимание на важность планомерной работы по вакцинации, чтобы не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде стран. Он подчеркнул, что прививку следует сделать в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом. Согласно исследованиям, антитела из крови переболевших исчезают за считанные месяцы.
- Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович вакцинировался. Я тоже вакцинировался и всё нормально, - сказал Рустам Минниханов.
В Татарстане на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались уже 197 тысяч 765 человек. На территории республики действует 153 пункта вакцинации. Люди сами могут выбрать, какой вакциной привиться.