"Вакцинироваться нужно всем": президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку от коронавируса

После прививки Рустам Минниханов чувствует себя хорошо. Фото: пресс-служба президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против коронавируса. Об этом он сообщил сегодня на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Рустам Минниханов отметил, что в республике сохраняется стабильно напряженная ситуация по Covid-19.

- Темпы роста у нас 0,16%, но вирус никуда не делся. В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может, - заявил руководитель республики.

Президент Татарстана обратил внимание на важность планомерной работы по вакцинации, чтобы не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде стран. Он подчеркнул, что прививку следует сделать в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом. Согласно исследованиям, антитела из крови переболевших исчезают за считанные месяцы.

- Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович вакцинировался. Я тоже вакцинировался и всё нормально, - сказал Рустам Минниханов.

В Татарстане на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались уже 197 тысяч 765 человек. На территории республики действует 153 пункта вакцинации. Люди сами могут выбрать, какой вакциной привиться.