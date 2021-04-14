Сдать путевку или полететь на отдых в другое место? Что делать ульяновским туристам после отмены рейсов в Турцию

Все туристы смогут вернуться из Турции в Россию, а вот тем, кто собирался на курорты с середины апреля до 1 июня, предстоит поломать голову над принятием решения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как известно, из-за сложной ситуацией с распространением коронавируса в Турции, власти России приняли решение временно ограничить перелеты между двумя странами до 1 июня 2021 года. Речь идет именно об ограничении, а не о полной отмене рейсов. Так, в расписании все еще значатся перелеты из Москвы в Стамбул и обратно.

Для многих российских туристов приостановка полетов на турецкие курорты стала неприятным сюрпризом. Впрочем, учитывая, что вот уже несколько дней подряд ежедневный прирост заболевших ковидом в Турции превышает 50 тысяч человек, опасения вполне оправданы.

Многие жители Ульяновской области так готовились отправиться на отдых в Турцию или же уже находятся там. Руководитель регионального Агентства по туризму Денис Ильин поспешил успокоить тех, кто находится за рубежом. Они смогут вернуться домой в обычном режиме.

- Обратные вылеты предполагаются в плановом режиме согласно датам окончания тура, при этом в отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Рекомендуем следить за информацией об обратном вылете у прикрепленных гидов и на сайте туроператора, организовавшего поездку, - сообщил Ильин.

Не стоит паниковать и тем, кто отправился в Турцию не по путевке, а самостоятельно. Вылеты в Россию будут организованы в штатном режиме.

- Обратные вылеты предполагаются в плановом режиме согласно приобретенным билетам. Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайте авиакомпании, реализовавшей авиабилеты, - заявил руководитель Агентства по туризму Ульяновской области.

Тем же, кто уже приобрел путевку или билеты в Турцию в период с середины апреля до 1 июня, Ильин советует следовать одному из следующих вариантов:

- Рассмотреть замену на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска;

- перенести сроки совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив деньги у туроператора;

- найти альтернативное решение, максимально учитывающее взаимные интересы туриста и туроператора.

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