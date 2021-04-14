Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Татарстан

В Татарстане для записи на вакцинацию от коронавируса существует пять способов.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Сегодня, 14 апреля, во время прямого эфира в инстаграме главный специалист по вакцинопрофилактике, эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил, что в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». По мнению Лопушова, речь пока идет о незначительном объеме - 3 240 доз. Как уточнят в пресс-службе Минздрава Татарстана эту вакцину для начала отправят в медучреждения Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска.
Отметим, в отличие от «Спутника V», «ЭпиВакКорона» - это однокомпонентный препарат. Тем не менее для полной вакцинации этот препарат так же вводится дважды с перерывом в три недели. При этом между инъекциями нужно избегать переохлаждения, перегрева и употребления спиртного.
Напоминаем, пять способов записаться на вакцинацию от коронавируса:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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