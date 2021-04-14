Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Татарстан

В Татарстане для записи на вакцинацию от коронавируса существует пять способов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 14 апреля, во время прямого эфира в инстаграме главный специалист по вакцинопрофилактике, эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил, что в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». По мнению Лопушова, речь пока идет о незначительном объеме - 3 240 доз. Как уточнят в пресс-службе Минздрава Татарстана эту вакцину для начала отправят в медучреждения Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска.

Отметим, в отличие от «Спутника V», «ЭпиВакКорона» - это однокомпонентный препарат. Тем не менее для полной вакцинации этот препарат так же вводится дважды с перерывом в три недели. При этом между инъекциями нужно избегать переохлаждения, перегрева и употребления спиртного.

Напоминаем, пять способов записаться на вакцинацию от коронавируса:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

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