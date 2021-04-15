В Казани выявили «резиновые» квартиры с первоклассниками

Есть квартира, где прописаны сразу шесть будущих одноклассников, причем все они из разных семей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Казани, как и во всей России, с 1 апреля стартовала кампания по записи детей в первый класс. Согласно правилам, преимущество на зачисление в ту или иную школу имеют дети, которые прописаны рядом с учебным заведением.

Вот тут и началось. В городе начали выявлять «резиновые» квартиры, нет, не с нелегальными мигрантами, а с будущими первоклассниками. Родители любыми способами прописывают своих детей около, по их мнению, престижных гимназий и лицеев, чтобы повысить их шансы на попадание туда. Так, в Казани сотрудники Минобразования Татарстана при приеме детей в школу заприметили одну квартиру, где прописаны сразу шесть будущих одноклассников, причем все они из разных семей.

Заинтересовались этими «резиновыми» квартирами с первоклассниками и в правоохранительных органах. Во время их служебной проверки, подтвердился факт, что все эти «резиновые» квартиры находятся рядом с престижными учебными заведениями.

- Самое главное, наказать за такую фиктивную прописку будет сложно - собственник имеет право прописать на своих квадратных метрах сколько угодно человек, - уточнил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. - Как правило, за такую «нужную прописку» приходится платить крупную сумму, а потом еще и ежемесячно оплачивать коммунальные услуги. Другое дело, если квартира предоставлена гражданину по договору соцнайма, тогда ему и тому, кого там фиктивно зарегистрировали, придется заплатить до 500 тысяч рублей штрафа или лишиться свободы на срок до трех лет. Но пока в полицию не поступало ни одного заявления от «фиктивных» одноклассников.

Отметим, что прописать по нужному адресу ребенка – это только полдела. Второй шаг это, как говорится, ночь простоять и день продержаться. Родители еще до рассвета занимают очередь перед нужной им школой. А тут еще и из-за коронавирусных ограничений сразу всех не пускают. Вот и находятся учебные заведения буквально в осаде. Того и гляди родители могут и на штурм пойти. Но в Татарстане пока все ограничивается очередями и номерками, написанными на ладонях. Именно так и произошло в Набережных Челнах около лицея №78. Некоторые родители сравнивали эту очередь с советскими временами, когда так же подолгу приходилось стоять для получения мебели.

СПРАВКА

В новом учебном году 2021/2022, по прогнозам мэрии Казани, в городских школах первый раз за парты сядут более 20 тысяч детей, что на тысячу больше, чем ранее.

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