«С обеда 31 марта стоим»: в Набережных Челнах родители будущих первоклассников ради их поступления ночевали у лицея №78

Родители буквально осадили вход в лицей. Фото: скриншот

Несмотря на то, что кампания по записи детей в первые классы стартовала с 1 апреля, в Набережных Челнах родители будущих первоклассников решили заранее занимать очередь. Особенно это касается Пушкинского лицея №78, который в городе считают престижным. Вот ради такого будущего, как думают родители, они и ночевали около этого учебного заведения.

- Я словно вернулась в 70-е годы, когда мы стояли в очереди за мебельной стенкой! - смеется Эльвира В. - Сын решил внука непременно отдать в этот лицей, вот и занимаем очередь. С обеда 31 марта стоим, цифры пишем на ладошках, как раньше! Такая чушь, теперь можно все сделать и через интернет, но мы не прописаны здесь. Получается, что образование внука сейчас в наших руках.

Напомним, преимущество при поступлении в школу, прежде всего, имеют дети, которые проживают на закрепленной за ней территории, а также если их сестры и братья уже учатся там. Без этого приоритет подарить может, например, только работа в полиции и служба в вооруженных силах.

В самом же управлении образования Набережных Челнов считают, что большие очереди в лицей №78 возникли из-за соблюдения там антикоронавирусных правил.

Так, прием заявлений от родителей велся с двух входов. Внутрь проходили по 5-6 человек. Кроме того, в заведении каждый час нужно было проводить санитарную уборку.