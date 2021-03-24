Отказ в зачислении в школу может быть получен только в том случае, если все классы будут заполнены. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В первые классы принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет без противопоказаний к очному обучению. “Комсомолка” рассказывает, как в Казани записать ребенка в первый класс в 2021 году.

Так, по данным властей столицы Татарстана, в новом учебном году первоклассниками должны стать более 20 тысяч ребят, что на тысячу больше, чем ранее. Их запись будет проходить с 1 апреля до 30 июня - для детей, живущих у учебного учреждения, и с 6 июля до 5 сентября - для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории.

Фото: мэрия Казани

Родители или законные представители имеют право подать заявление как лично в школу, так и в любой многофункциональный центр (МФЦ), отделы образования или на сайт Госуслуг. Однако после обращения в МФЦ или на сайт Госуслуг нужно представить оригиналы документов и в образовательное учреждение по предварительной записи.

Адреса казанских МФЦ:

1. улица Достоевского, 35/10;

2. улица Максимова, 1;

3. улица Зилантовская, 22/15;

4. проспект Победы, 214;

5. улица Кулахметова, 25 к.1

6. улица Петербургская, 28;

7. улица Ямашева, 82;

8. улица Кулагина, 1;

9. улица Авангардная, 74;

10. проспект Победы, 100;

11. улица Главная, 60;

12. улица Гагарина, 103;

13. улица Ильича, 28.

Фото: мэрия Казани

Вместе с заявления родители должны предоставить фотографию ребенка, справку о месте его проживания, свидетельство о его рождении и его медицинскую карту, а также ксерокопию одного из своих паспортов. Документы будут рассмотрены после 30 июня или 5 сентября, в зависимости от прописки ребенка.

Фото: мэрия Казани

Отказ может быть получен только в том случае, если все классы в выбранной школе будут заполнены. Особые преимущества при зачислении по месту жительства имеют дети сотрудников полиции, военнослужащих, а также родные братья и сестры ребят, уже обучающихся в данной школе.

Фото: мэрия Казани

Отметим, что на сегодня в Казани работает 166 муниципальных школ. А в 2021 году свои двери откроют еще два новых образовательных учреждения: в ЖК «Салават купере» (на 1,2 тысячи мест) и в ЖК «Арт Сити» (на 1,5 тысячи мест). За последние десять лет в городе отремонтировали 143 школы. На данный момент ремонт требуется в 27 учебным учреждениям, построенным в 60-70-х годах.