Нового губернатора Ульяновской области выберут 19 сентября 2021 года

В этот же день пройдут и выборы в Госдуму. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы нового губернатора Ульяновской области пройдут в единый день голосования – 19 сентября 2021 года.

- На данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трех регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов, — сообщил «Интерфаксу» член ЦИК России Евгений Шевченко.

Отметим, что в Ульяновской области будут именно прямые выборы. Напомним, в этот четверг, 8 апреля, губернатор региона Сергей Морозов подал Путину прошение об отставке. По словам политика, он покидает свой пост с целью баллотироваться в Госдуму, а также для того, чтобы дать дорогу более молодым деятелям.