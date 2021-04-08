Ростов - Рубин 10 апреля 2021: Хвича не даст Карпину догнать Слуцкого

Хвича решил исход матча с "Сочи" и готов забить и "Ростову". Фото: ФК "Рубин".

В 25 туре чемпионата России по футболу "Рубин" в гостях сыграет с "Ростовом". Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы, претендуя на попадание в еврокубки. "Рубин" идет шестым, набрав 40 очков. У "Ростова" на три балла меньше и 8 строчка в таблице.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ РОСТОВ - РУБИН 10 АПРЕЛЯ 2021

Мало кто сейчас вспомнит, но первый раз команды сыграли друг против друга в далеком 1966 году. В рамках первой лиги чемпионата СССР 23 июня казанцы выиграли в Ростове-на-Дону со счетом 2:1. В рамках чемпионатов СССР команды в общей сложности сыграли между собой четыре матча. Дважды верх брал "Рубин". Один матч выиграл "Ростов" и один поединок завершился вничью.

В российской истории команды встречались между собой 36 раз. 33 в чемпионате страны и трижды в розыгрышах кубка. Небольшой перевес на стороне казанского клуба, который праздновал успех в 13 играх. 12 матчей остались за "Ростовом". В 11 поединках была зафиксирована ничья.

Отметим, что в последнее время "Ростов" крайне неудобный соперник для "Рубина". Из 10 последних матчей казанцы выиграли лишь один. 15 октября 2017 года "Рубин" взял верх в выездном матче со счетом 1:0.

В матче первого круга, который состоялся в Казани, подопечные Леонида Слуцкого проиграли - 0:2. Дублем в составе ростовчан отметился Хорен Байрамян. Отметим, что в том матче не смогли принять участие многие лидеры "Рубина". Деспотович был травмирован, а Кварацхелия, Старфельт и Ин Бом не могли вернуться в Россию из расположения сборных. У всех троих диагностировали коронавирус.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ

Сейчас же все лидеры "Рубина" в строю. Казанцы пребывают в хорошем расположении духа после победы над "Сочи", к тренировкам вернулся Хван Ин Бом, хотя его участие в матче пока под вопросом.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зотов - Абильгор, Мусаев, Йевтич - Кварацхелия, Деспотович, Макаров.

"Ростов" в минувшем туре в драматичном матче уступил "Спартаку" - 2:3. Однако были в той встрече и позитивные моменты. Так, например, свой первый гол забил молодой полузащитник Махатадзе, а на поле после травм вернулись Хасимото и Мамаев. Оба должны сыграть и в матче с казанцами.

Ориентировочный состав "Ростова": Песьяков - Козлов, Осипенко, Алеесами, Поярков - Хасимото, Глебов, Махатадзе - Байрамян, Соу, Полоз.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОСТОВ - РУБИН 10 АПРЕЛЯ 2021

Обе команды схожи по своей философии. Даже схемы у клубов, по сути, одинаковые. И "Ростов", и "Рубин" хорошо играют в атаке. Ударное трио казанцев - Хвича, Деспотович и Макаров, показывают отличное взаимодействие на поле. В "Ростове" также сложилась неплохая связка впереди. Пусть Полоз и Соу не смогли забить "Спартаку", но нервы москвичам они все же потрепали.

Так что многое в матче будет зависеть от действий команд в обороне. У "Ростова" есть проблемы в центре защиты. Достаточно вспомнить первый гол спартаковца Соболева. Впрочем, и у "Рубина" случаются провалы. Например, три пропущенных мяча от "Сочи".

Игра должна получиться яркой и разнообразной в атаке. Скорее всего, забьют обе команды, а вот обилия голов ждать не стоит. В противостоянии этих команд редко забивалось более трех голов.

прогноз на матч "Ростов" - "Рубин" 10 апреля 2021 - 1:1 (результативная ничья).