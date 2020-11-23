Без пяти игроков основы, зато с «Ди Каприо»: Как «Рубин» дома проиграл «Ростову»

Фото: ФК "Рубин".

Во время перерыва в чемпионате России на матчи сборных «Рубин» был чуть ли не главным ньюсмейкером. Причем, со знаком «минус». Раз за разом появлялась информация, которая заставляла Леонида Слуцкого хвататься за голову. Хвича, Ин Бом и Старфельт сдали положительные тесты на коронавирус, находясь в расположении своих сборных. Естественно, что в матче с «Ростовом» они сыграть не могли. Пока вопрос даже в том, когда футболистов впустят в Россию.

- От нас ситуация никак не зависит. Как только у них будет отрицательный тест, и власти каждой из стран, в которых они находятся, решат их выпустить, разрешат им передвигаться. Ин Бом находится в Австрии, Старфельт в Швеции, а Кварацхелия в Грузии, - рассказал Леонид Слуцкий.

На этом беды «Рубина» не закончились. Так и не успел восстановиться Деспотович, капитан казанского клуба Уремович вернулся из сборной Хорватии с травмой. Еще и Игнатьев заболел. Вот и получилось, что перед важным матчем с «Ростовом» «Рубин» остался без шести человек, пятеро из которых – твердые игроки основы. В такой ситуации вполне уместным выглядел анонс к матчу, где провели аналогию с фильмом «Выживший», загримировав Тарасова под Ди Каприо.

Фото: ФК "Рубин".

Тарасов, кстати, вышел с первых минут. Причем, экс-игрок сборной России не только появился в основе впервые в нынешнем сезоне, но и вышел играть центрального защитника, составив пару Бегичу. Совсем уж странно выглядела атакующая линия «Рубина». В отсутствие Деспотовича и Игнатьева в распоряжении Слуцкого остались лишь молодые Косарев и Климов, но наставник не рискнул выпустить кого-то из них с первых минут. В атаке появились Макаров, Бакаев и Зуев. Каждый из них попеременно выдвигался на острие атаки.

- Косарев и Климов все-таки слишком юны, у них совсем нет опыта. Хотели сыграть без выраженного нападающего, с тройкой легких быстрых игроков в группе атаки, со взаимным изменением позиций, - пояснил выбор стартового состава Слуцкий.

Такой ход себя не оправдал. В первом тайме игровой инициативой владели гости. Все, что смогли организовать выдвинутые вперед игроки «Рубина» - это быстрая атака на 28 минуте. Макаров здорово прострелил в штрафную и Бакаев должен был забивать, но просто не попал по мячу.

Во втором тайме «Ростов» отдал мяч «Рубину». Гости перешли на контратаки и одна из них принесла свои плоды. Ростовчане убежали вчетвером к воротам «Рубина» и защитники казанцев сыграли не лучшим образом. Бегич не смог помешать Тугареву отдать мяч Полозу. В того, в свою очередь, врезался Тарасов, а мяч отскочил к одинокому Байрамяну. У него было достаточно времени, чтобы подготовить удар и заметить, что Дюпин не закрыл ближний угол - 0:1.

Казанцы побежали отыгрываться, но где-то не хватало мастерства, а где-то просто начали заканчиваться силы. В итоге гости провели еще несколько контратак, одна из которых завершилась голом. Альмквист вывел Байрамяна один на один с вратарем и тот оформил дубль. Отыграть два мяча за оставшиеся 15 минут хозяева поля так и не смогли. В итоге 2:0 – победа «Ростова».

- В условиях кадровой ограниченности мы прекрасно понимали, что вряд ли наверно удастся какая-то сверхвыстроенная системная игра. Поэтому основной упор был сделан на то, что необходимо сыграть максимально правильно. Пытаться все-таки создавать какие-то моменты. Понятно, что было сложно сделать так, чтобы они возникали системно. И не допустить ошибок в обороне. Несмотря на перестроения в оборонительных позициях, тем не менее, я считаю, что мы вполне могли нормально хорошо обороняться. Понимали, что игра пойдет скорее всего до ошибки, до эпизода с пропущенным или забитым мячом. Вторую игру подряд, к сожалению, этот первый мяч, эту ошибку допускаем мы, - подвел итог матча Слуцкий.

Проиграв, «Рубин» (21 очко) опустился на 10 место в турнирной таблице. При этом, уже в следующем туре казанцам предстоит матч с лидером чемпионата страны – столичным ЦСКА. Игра пройдет в Казани 29 ноября. Начало в 16:30.