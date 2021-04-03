Хвича - это похороны! Пушечный удар Кварацхелии принес "Рубину" победу над "Сочи"

Фото: ФК "Рубин".

В программе 24 тура чемпионата России намечалось немало интересных матчей, но центральной игрой обещал стать поединок в Казани между "Рубином" и "Сочи". Обе команды в нынешнем сезоне выступают гораздо лучше, чем ожидалось. И если в перспективы команды Слуцкого еще верили, то вот увидеть после 23 туров "Сочи", которые лишь чудом избежали вылета в ФНЛ по итогам прошлого сезона, на 4 месте мало кто ожидал.

"Рубин" к очному поединку подходит на 8 месте. Впрочем, на деле команды разделяет лишь одна победа. В активе "Сочи" 40 баллов, у "Рубина" - 37. Так что в случае победы казанцы могли и потеснить сочинцев с еврокубковой позиции.

Леонид Слуцкий несколько удивил выбором стартового состава. С первых минут вышел Деспотович, участие которого до последнего было под вопросом. Зато остался в запасе Кварацхелия. Его место в основе занял Костюков. Уже после матча стало известно, что главный тренер просто решил поберечь игрока.

- Я с Леонидом Викторовичем разговаривал, и мы решили, что лучше первый тайм отдохнуть, потому что я в сборной играл, потом был длительный перелет, - рассказал грузинский полузащитник.

Фото: ФК "Рубин".

Без Хвичи, стоит признать, в атаке "Рубина" не хватало креатива. Особых моментов у ворот "Сочи" не было, а вот Дюпин дважды по-настоящему спас "Рубин". Сперва после розыгрыша стандарта Новосельцев бил в упор, но вратарь "Рубина" сумел грамотно сложиться и отразить удар. Следом хороший удар удался Антону Заболотному, но и тут Дюпин смог перевести игру на угловой. В итоге на перерыв при нулях на табло.

В перерыве Кварацхелия все же вышел на поле и игра сразу приобрела другой подтекст. Хвича разнообразил атаку и преимущество по большей части было на стороне "Рубина". Символично, что именно грузинский полузащитник и забил победный мяч. На 71 минуте Самошников после розыгрыша углового нашел пасом Хвичу у угла чужой штрафной и тот неотразимо пробил точно в цель! Гол, который явно будет претендовать на звание гола тура.

Фото: ФК "Рубин".

В концовке сочинцы устроили осаду ворот казанцев, но игроки "Рубина" отбились. Более того, уже в компенсированное время Хвича мог оформить дубль. Казанцы убежали в контратаку и Кварацхелия бил метров с 20. На сей раз вратарь выручил. Итог - победа "Рубина" 1:0.

- Эмоции очень положительные, потому что команда выиграла, и я забил хороший гол. Для меня это очень хорошо. Слуцкий поздравил. До игры он сказал, что я забью, так и получилось. Всегда раздевалка очень позитивная, потому что мы одна команда, одна семья, - подвел итог матча Кварацхелия.

- Очень тяжелая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать. Я уже говорил, что "Сочи" - одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому матч был равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону, - заявил после игры Леонид Слуцкий.

После матча радостные болельщики "Рубина" отмечали победу. КТо-то крикнул "Хвича - это похороны!". Несколько лет назад подобную фразу сказали о бывшем капитане "Спартака" Денисе Глушакове после его гола в ворота "Амкара". Что-то схожее с этим есть и в точном ударе Хвичи. Так что, можно сказать, что в Премьер-Лиге теперь новый глава "похоронного бюро".

Что касается "Рубина", то теперь подопечные Слуцкого с 40 очками поднялись на 4 место, опередив не только "Сочи", но и ЦСКА. Шансы на еврокубки видятся вполне реальными.