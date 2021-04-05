Над Казанью кружил "Боинг" с неубранным шасси

Самолет вырабатывает в воздухе все топливо, чтобы посадка была максимально безопасной Фото: Алина НИЗАМОВА

Над столицей Татарстана кружил пассажирский самолет "Боинг" рейса "Казань-Стамбул". Он был вынужден вернуться сразу после взлета - у лайнера не убрались шасси.

Командир экипажа принял решение выработать все топливо, чтобы совершить безопасную посадку.

- 5 апреля рейс, вылетевший в 11.10 по маршруту Казань-Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы (Шереметьево), - спустя время сообщили Комсомолке в пресс-службе аэропорта Казани.

На борту самолета находится 178 пассажиров и восемь членов экипажа.