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Происшествия5 апреля 2021 13:01

Над Казанью кружил "Боинг" с неубранным шасси

Командир экипажа воздушного судна, вылетевшего в Стамбул, принял решение о посадке в Шереметьево
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Самолет вырабатывает в воздухе все топливо, чтобы посадка была максимально безопасной

Фото: Алина НИЗАМОВА

Над столицей Татарстана кружил пассажирский самолет "Боинг" рейса "Казань-Стамбул". Он был вынужден вернуться сразу после взлета - у лайнера не убрались шасси.

Командир экипажа принял решение выработать все топливо, чтобы совершить безопасную посадку.

- 5 апреля рейс, вылетевший в 11.10 по маршруту Казань-Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы (Шереметьево), - спустя время сообщили Комсомолке в пресс-службе аэропорта Казани.

На борту самолета находится 178 пассажиров и восемь членов экипажа.

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