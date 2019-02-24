Самолет рейса "Казань-Москва" приземлился в Шереметьево с поломками шасси

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-24T13:33:55+03:00

В полете датчик шасси сообщил о неисправности Фото: Из материалов пресс-службы

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Во время посадки самолета в московском аэропорту "Шереметьево" 23 февраля пилоты самолета Аэробус А320 получили сообщение о том, что возникла неисправность стойки шасси. Самолет вылетел из аэропорта "Казань" в Москву, и приземлиться должен был в аэропорту "Шереметьево".

Посадка прошла в штатном режиме, и сразу после приземление воздушное судно осмотрели специалисты из наземных служб. Они не обнаружили никаких неполадок в шасси Аэробуса.

Предварительная причина сработки датчика - его неисправность во время полета. Во время посадки никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU