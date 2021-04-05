В Шереметьево аварийно приземлился самолет "Казань-Стамбул"

Фото: Алина НИЗАМОВА

В московском аэропорту Шереметьево в 14.15 аварийно приземлился самолет "Боинг", который вылетел в 11.10 из Казани. Воздушное судно с 178 пассажирами на борту и восемью членами экипажа должно было направиться в Стамбул, но сразу после взлета стало известно, что у аваиалайнера не убрались шасси.

Сначала самолет летал над Волгой в Татарстане, вырабатывая топливо, но потом командир экипажа принял решение направиться в Москву.

Борт благополучно приземлился. Пассажиры получают свой багаж. Принимается решение о замене самолета и продолжении рейса в Стамбул.