В Чувашии мальчика, который выпал с 23 этажа и выжил, перевели в отделение травматологии

Школьник провел в реанимации несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Состояние тяжелое, но стабильное": так сегодня оценивают врачи состояние 11-летнего мальчика из Новочебоксарска.

- Сегодня ребёнка перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии, - сообщили в Минздраве Чувашии. - С мальчиком и его родителями работают психологи.

Напомним, 18 марта школьник решил прогулять уроки и забрался на общий балкон жилой высотки на улице Винокурова. Он выпал с высоты 23 этажа прямо на на крышу кабины припаркованной "Газели". Это несколько смягчило падение, но мальчик все равно получил тяжелые травмы.

Он упал прямо на кабину припаркованной под домом машины. Фото: На связи

Несколько дней после операции школьник провел в реанимации. Хоть его состояние не вызывало больших опасений, требовалось наблюдение медиков. Одновременно с этим в следственном комитете Чувашии была начата проверка по факту падения малолетнего школьника. Предположительно, все произошло из-за каких-то размолвок с приятелем и на фоне влюбленности.