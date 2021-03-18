В Чувашии 11-летний мальчик выпал с балкона 23 этажа и выжил

Школьник приземлился прямо на кабину грузовой "Газели", возможно, это его и спасло от мгновенной смерти. Фото: На связи

Сегодня, 18 марта, утром в Новочебоксарске около дома №99 на улице Винокурова с 23 этажа на крышу кабины припаркованной грузовой «Газели» упал ребенок. Им оказался 11-летний мальчик, он получил тяжелые травмы, но при этом остался жив. На место происшествия вызывали медиков и сотрудников правоохранительных органов. Школьника срочно увезли в больницу, сейчас за его жизнь продолжают бороться врачи. По предварительным данным, мальчик этим утром решил не идти на уроки, а вместо этого забрался на общий балкон высотки.

- По факту падения ребенка проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - На данный момент известно, что мальчик из полной семьи и в доме, откуда упал, не проживает. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Опять же, по предварительной информации, в момент падения рядом с мальчиком никого не было. На балконе осталась лежать его сумка.