Школьник выпал с 23 этажа и выжил: ребенок в сознании, но состояние тяжелое

Ребенок приземлился на припаркованную Газель. Фото: На связи

В министерстве здравоохранения Чувашии рассказали о состоянии мальчика, который 18 марта выпал с балкона 23 этажа. Напомним, что происшествие произошло утром, ребенок упал на крышу припаркованной возле дома "Газели" и остался жив. Мальчика госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Провели операцию, сейчас он находится в реанимации.

- Ребенок в сознании, но продолжается борьба за его жизнь, - сообщили в министерстве.

Глава Чувашии Олег Николаев назвал эту ситуацию как чрезвычайную. Он отметил, что на эту ситуацию взрослые должны смотреть и с точки зрения правопорядка в цифровой сфере.

- Поскольку такие случаи происходят и из-за информации, которая распространяется в интернете и вводит в заблуждение подростков, - заявил Николаев.

Следствие продолжает разбираться в этом происшествии. Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что причиной произошедшего стала влюбленность 11-летнего мальчика в одноклассницу.