Послабление по коронавирусу в Татарстане: после 8 Марта снимать ограничения не будут

По словам специалиста, пока расслабляться рано – в любой момент все может поменяться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 5 марта, во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в управлении к вопросу о новых послаблениях по коронавирусу в республике вернутся лишь по итогам марта.

Хотя ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина заявляла, что это произойдет после празднования 8 Марта, когда все вернутся на работу.

Теперь же речь идет об апреле и то с учетом того, что ситуация в Татарстане с коронавирусом будет стабильной, в том числе и благодаря массовой вакцинации жителей республики.

Сейчас же, по словам Авдониной, расслабляться рано – в любой момент все может поменяться.

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Отметим, что данный запрет был введен из-за пандемии коронавируса (подробности)