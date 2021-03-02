35 рестораторов обратились к президенту Татарстана разрешить работать по ночам

На данный момент точкам общепита запрещено принимать посетителей с 23.00 до 6.00. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Рестораны, клубы и различные развлекательные заведения Татарстана – всего 35 рестораторов, обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой, несмотря на коронавирусные ограничения, разрешить им работать по ночам – с 23.00 до 6.00.

- Понимая всю вынужденность данных мер и поддерживая их, все же хотим отметить, что ограничения нанесли серьезный ущерб, приведя к закрытию заведений, резкому и масштабному сокращению на рынке труда и значительно недополученной прибыли в цепочках поставщиков, обслуживающих сектор, - написали рестораторы в своем обращении к президенту Татарстана.

В нем они также сообщают, что на сегодня более 20% предприятий их сферы не работают, а на грани банкротства находятся более 50% ресторанов, клубов, баров и развлекательных площадок. Отражается это серьезно, по их словам, и на местном рынке труда.

- Принимая во внимание тот факт, что аудитория ночных мероприятий и посетители ресторанов и баров в ночное время не относится к основной группе риска, считаем, что разрешение работы в вечерне - ночное время позволит сохранить жизнеспособность индустрии, не повлияв при этом на рост количества зараженных в регионе, - пишут рестораторы.

Если им пойдут на встречу, то они готовы к полному взаимодействию с контрольными органами и обеспечить соблюдение масочного режима и других требований, введенных летом 2021 года.

Известно, что это обращение уже передано на рассмотрение в Роспотребнадзор Татарстана. А там, напомним, к вопросу об отмене коронавирусных ограничений в республике вернутся только после празднования 8 Марта.